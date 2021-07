Golden, Colorado (ots/PRNewswire) - ArcScan, Inc., der Entwickler des hochmodernen ophthalmologischen Ultraschallbildgebungsgeräts "ArcScan Insight® 100" mit Hauptsitz in Golden, Colorado, gibt die Ausführung einer Aktienkaufvereinbarung mit Shanghai Haohai Biological Technology Ltd. ("Haohai") über eine "Preferred Series B"-Investition in ArcScan in Höhe von 11,15 Millionen USD bekannt. Inc. Haohai ist ein führendes chinesisches Unternehmen für Augenheilkunde und medizinische Ästhetik mit Sitz in Shanghai, das an den Börsen in Hongkong (6826.HK) und Shanghai (688366.SH) gehandelt wird.YAFO Capital aus Shanghai und Auctus Capital Partners aus Chicago fungierten bei dieser Transaktion als Finanzberater für ArcScan, Inc."Diese Transaktion passt gut zu unserer langfristigen globalen Strategie auf dem Markt für Augenheilkunde. Die bahnbrechende Technologie von ArcScan, Inc. erfüllt nicht nur den ungedeckten medizinischen Bedarf im Bereich der ophthalmologischen Bildgebung, sondern nutzt auch unser globales Produktportfolio, um die postoperativen Ergebnisse bei -Premium-IOL und PIOL-Implantationen maßgeblich zu verbessern", erklärte Olivia Chen, Geschäftsführerin der Haohai Biological Technology Co. Ltd."Wir freuen uns, eng mit Haohai zusammenzuarbeiten und dem Unternehmen zu helfen, sein schnell wachsendes Angebot an implantierbaren Linsen weiterzuentwickeln und gleichzeitig ArcScan eine Grundlage zu bieten, von der aus wir in den größten Ophthalmologiemarkt der Welt expandieren können. Das könnte strategisch nicht besser zusammen passen", so Andrew Levien, CEO und Präsident von ArcScan, Inc.Die ArcScan-TechnologieDie ArcScan Insight® 100-Bildgebungstechnologie bietet eine unübertroffene Genauigkeit bei Messungen in der gesamten vorderen Augenkammer. Das Gerät und die Software schaffen eine leistungsstarke Plattform, die es den Benutzern ermöglicht, auf einfache Weise hochauflösende Bilder des gesamten vorderen Augenbereichs in Mikrometer-Präzision zu erhalten, auch von Bereichen, die mit den derzeit gängigen optischen Technologien nicht abgebildet werden können. Die Swept Beam Liquid Interface-Technologie steht für bahnbrechende Entwicklungen in der Ultraschallbildgebung, die in ihrer Präzision ihresgleichen sucht.Der ArcScan Insight® 100 verwendet eine proprietäre Kerntechnologie, die ursprünglich an der Columbia/Weill University entwickelt und patentiert wurde. Ein mechanisch gesteuerter 50-MHz-Schallkopf scannt das Auge in einer bogenförmigen Bewegung mit einer Krümmung ab, die der vorderen Augenoberfläche entspricht.Insight ® 100 von ArcScanDas ArcScan Insight® 100-Gerät ist ein präzises, hochfrequentes Ultraschallgerät ("VHF-US") zur Abbildung und Messung der Vorderkammertiefe, der Winkelbreite, einzelner Hornhautschichten, der Sulcus-zu-Sulcus-Breite, und mehr - alles mit Mikrometer-Präzision.Während der Patient bequem auf einem EyeSeal Disposable sitzt, scannt das Gerät das Auge auf nicht-invasive Weise. Die EyeSeal Disposables von ArcScan werden verwendet, um die präzise Bildgebung zu ermöglichen und gleichzeitig Kreuzkontaminationen zwischen den Patienten zu verhindern. Das ArcScan Insight® 100-System wurde für funktionale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit konzipiert und besteht aus vier Hauptkomponenten: dem ArcScan Insight® 100-Gerät, dem Insight-Softwarepaket, dem Fluidikmodul und der Elektronikeinheit.Der ArcScan Insight® 100 bietet präzise Biometrie für präoperative und postoperative IOL, Premium-IOL und ICL. Damit kann die Klinik die genaue Linsenposition, die Neigung und das Volumen bewerten."Das Ziel besteht darin, den Austausch von Linsen zu reduzieren und ihn im Gegensatz zum aktuellen Wert von 2 % so selten wie möglich zu machen", erklärte Dr. Dan Reinstein, Gründer und Augenlaserchirurg der London Vision Clinic und Chief Medical Officer von ArcScan. "Die fortschrittlichste Methode zur ICL-Größenbestimmung ist die Verwendung des digitalen Hochfrequenz-Ultraschallscanners Insight 100. Er kann direkt den Bereich im Inneren des Auges hinter der Iris messen, in dem die Linse sitzt."Informationen zu ArcScan, Inc.ArcScan entwickelt intelligente Bildgebungs- und sich ständig weiterentwickelnde Ultraschalltechnologie, um Augenärzten neue Einblicke in die wahre Anatomie des vorderen Augenabschnitts, einschließlich der Bereiche hinter der Iris, zu gewähren. ArcScan hat das Ziel, eine bessere medizinische Versorgung im Bereich der Augenheilkunde zu ermöglichen, indem verbesserte Ergebnisse bei Refraktions-, Hornhaut-, Katarakt- und Glaukomoperationen erzielt werden. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf https://arcscan.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.Informationen zu Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.Die Haohai Biological Technology Co., Ltd. ist ein führendes Unternehmen in der Volksrepublik China, das sich auf die Forschung und Entwicklung sowie die Herstellung und den Vertrieb biomedizinischer Materialien konzentriert. Haohai hat sich strategisch auf schnell wachsende therapeutische Bereiche wie Augenheilkunde, medizinische Ästhetik und Wundversorgung, Orthopädie und Antiadhäsion sowie Hämostase spezialisiert.Pressekontakt:Julia MobleyLeiterin Marketing und KommunikationArcScan, Inc.Telefon: +1 720-750-7909E-Mail: jmobley@arcscan.comOriginal-Content von: ArcScan, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157448/4974983