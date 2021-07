CyberArk (NASDAQ: CYBR) gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2021 für Privileged Access Management1 als Leader positioniert ist. Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen sowohl bei der Umsetzungsfähigkeit als auch bei der Visionskraft am besten bewertet.

Während des vergangenen Jahres hat CyberArk wichtige Produktinnovationen vorangetrieben und es für globale Unternehmen jeder Größe noch weiter vereinfacht, der Sicherheit höchste Priorität einzuräumen, um die steigende Anzahl von Identitäten und Identitätstypen zu schützen, ganz gleich, wo sie genutzt werden: in der Cloud, in DevOps-Workflows oder den immer fragileren Lieferketten. Von seinen modernen On-Premises-Lösungen bis hin zu seinem wachsenden SaaS-Portfolio stellt CyberArk die einzige erhältliche Identity-Security-Plattform mit Schwerpunkt auf Privileged Access Management bereit und bietet so eine unerreichte Kundenzufriedenheit, die Optimierung der Betriebseffizienz sowie die Senkung von Cybersecurity-Risiken für Unternehmen jeder Größe.

"CyberArk hat in erheblichem Umfang in Produktinnovationen investiert und dabei die Interaktion und Unterstützung unserer Kunden von Grund auf neu gestaltet, die sich den wachsenden geschäftlichen Herausforderungen in einer zunehmend komplexen Welt stellen müssen", so Mike O'Malley, Senior Vice President, Global Marketing, CyberArk. "Mit der Umstellung auf ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell, unseren neuen Cloud-nativen Angeboten und der erweiterten Anzahl von Anwendungsfällen bei der Verwaltung von Zugängen, Benutzerprivilegien und Secrets, die wir unterstützen, verfolgt CyberArk weiterhin seine Vision von Identity Security und schafft greifbare Ergebnisse für unsere Kunden."

Gartner Peer Insights dokumentiert Kundenerfahrungen durch verifizierte Bewertungen und Peer Reviews von IT-Experten in Unternehmen. Hier einige Kundenmeinungen zu CyberArk:

"CyberArk ist eine perfekt konzipierte PAM-Lösung, die jeden PAM-Anwendungsfall abdeckt, von grundlegenden Funktionen wie Passwort-Tresor oder Passwort-Rotation bis hin zum sicheren Single-Sign-On-Zugang durch ein privilegiertes Session-Management mit vollständig reproduzierbarer Session-Aufzeichnung, bei der sichere Jump-Server/Bastion-Hosts erstellt werden." Direktor, IGA-Programm, Gesundheitssektor (vollständigen Kundenbericht lesen)

"CyberArk hat ein herausragendes Customer-Relationship-Managementteam. Wir haben die Zusammenarbeit mit ihrem Team durchweg genossen. Dank dieser PAM-Lösung waren wir in der Lage, die Speicherung zugangsbezogener Daten in unserem lokalen System zu vermeiden und an einen zentralen Ort zu verlagern, an dem die Verschlüsselung erfolgt. Dadurch wurden sämtliche sicherheitsbezogenen Probleme beseitigt." Sr. Software Associate, Bauindustrie (vollständigen Kundenbericht lesen)

"Dieses Tool hat unseren Zeitaufwand für die interne Verwaltung und Nachverfolgung von Zugangsdaten dramatisch reduziert. Die Kontoverwaltung ist sehr unkompliziert und hilft uns, die Compliance mit unseren PCI DSS-Audits zu gewährleisten." Operations Manager, Kommunikationsbranche (vollständigen Kundenbericht lesen)

Erst kürzlich hat CyberArk mehrere Auszeichnungen und Branchenwürdigungen erhalten, darunter die SC Awards Europe für die beste Privileged-Access-Management-Lösung und die beste Cloud-Computing-Sicherheitslösung sowie die Cybersecurity Excellence Awards für das beste Privileged-Access-Management und als bestes Cybersecurity-Unternehmen.

Ein Gratisexemplar des Gartner Magic Quadrant 2021 for Privileged Access Management können Sie hier herunterladen: https://lp.cyberark.com/gartner-mq-pam-leader-de

1 Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja, 19.Juli 2021

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollte nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die Bewertungen von Gartner Peer Insights stellen die subjektiven Meinungen einzelner Endnutzer auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar und repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Partnern.

