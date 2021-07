Ein digitaler Marktplatz, konzipiert für das Unternehmen der Zukunft

Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit cloudnativer Software gestaltet, die auf jeder Cloud-Infrastruktur läuft und die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, völlig verändert, hat heute seine Lösung für ein Business Support System (BSS) angekündigt: die Plattform Mavenir Digital Enablement (MDE). Über die MDE-Plattform können Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSP) mittels einer vereinfachten Funktion zum Erstellen grafischer Services schnell und einfach neue digitale Angebote entwickeln. MDE kann entweder als Standalone-BSS oder als Overlay im alten BSS des jeweiligen CSP bereitgestellt werden.

Die Lösung nutzt eine geprüfte Architektur nach dem MACH-Prinzip (Microservices, API-first, cloudnativ, Headless), die auf die Open Digital Architecture (ODA) und OpenAPIs des TM Forum abgestimmt ist. Mittels der UI mit wenig oder ohne Code lassen sich agil neue Optionen erstellen. Mit MDE können CSP dank eines einheitlichen Produktkatalogs leicht neue Services entwickeln und bereitstellen. So können Markteinführungszeiten verkürzt und Umsätze schneller erzielt werden. Die Lösung bietet außerdem Werkzeuge für die Konsolidierung und Transformation von Netzwerknutzung und Nichtnutzungsdaten. Damit können hilfreiche Informationen generiert werden, um äußerst personalisierte Services und Angebote über ein Omnikanal-Erlebnis bereitzustellen.

Mit der einzigartigen Technologie von Mavenir ist eine "zusammensetzbare" BSS-Architektur möglich. CSP können so ihre eigene BSS-Lösung gestalten, indem sie die richtige Mischung aus Microservices aus dem MDE-Archiv zusammenstellen. So sollen CSP ohne große Bedenken Innovationen auf den Weg bringen können, ohne Einschränkungen aufgrund der mangelnden Flexibilität älterer BSS- oder IT-Systeme in Kauf nehmen zu müssen. Sie können so außerdem ihre bestehende BSS-/IT-Infrastruktur nutzen, indem sie den MDE Marketplace als Overlay-Lösung bereitstellen. Folgende Anwendungsfälle gibt es:

Bereitstellung von Greenfield-MNO-Services

Ermöglichung eines digitalen Marktplatzes zum Bündeln von CSP-Services mit Partnerservices, um neue Einnahmekanäle zu generieren

Einführung einer Untermarke als Reaktion auf digitale Angreifermarken, oder um ein Nischensegment des Marktes anzusprechen

Start eines neuen MVNO-Dienstes durch Nutzung des BSS MDE als Mobile Virtual Network Enabler (MVNE)

Die BSS-Plattform MDE kann leicht und unkompliziert als ergänzende Lösung bereitgestellt werden, um beispielsweise die folgenden neuen Business-Services zu starten:

FWA-/eMBB-/AR-/VR-Services mit 5G

IoT-Services für B2C-/B2B-/B2B2X-Kunden

Konnektivitäts-Bundles für B2B-Kunden

Einheitliche Kommunikation (UCC) und Kontaktzentren für B2B-Kunden

Rich Business Messaging mit RCS für B2B-Kunden

"Mit der MDE-Plattform von Mavenir können CSP das Versprechen von 5G einhalten und die Rendite aus ihren 5G-Investitionen beschleunigen, indem sie ständig langsame Prozesse und die Hindernisse aufgrund von Kosten und Zeitaufwand mit älteren BSS umgehen", sagte BG Kumar, Präsident des Bereichs Communications Services bei Mavenir. "Über seine offenen API lässt sich MDE leicht in bestehende IT- oder BSS-Systeme integrieren und kann als Overlay-Lösung laufen. So erhalten CSP die Option, einer bestehenden Anbieterabhängigkeit zu entgehen, und werden frei von Entwicklungsbeschränkungen auf älteren IT-Systemen."

Die Lösung wird derzeit bei mehreren CSP in den Regionen APAC, Europa sowie Nord- und Südamerika bereitgestellt.

Begleitdokumente:

MDE-Internetseite

Überblick zu den MDE-Lösungen

White Paper zu MDE: Fünf Schritte zu einem digitalen Telekom-Marktplatz

MDE-Video

Pressemitteilung zum cloudifizierten Portfolio von Mavenir

