Teaneck, New Jersey (ots/PRNewswire) - Neue Data Intelligence-Fähigkeiten liefern Kunden die umfassendste Lösung, um Industry 4.0 umzusetzenCognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute bekanntgegeben, dass es der Übernahme von TQS Integration, einem in Privatbesitz befindlichen globalen Unternehmen für Industriedaten und -intelligenz mit Sitz in Lismore, Irland, zugestimmt hat. TQS liefert Manufacturing Data Intelligence, globale Technologieberatung und digitale Systemintegration und hilft Herstellern dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. TQS wurde 1998 gegründet und betreut Kunden aus den Bereichen Life Sciences, Lebensmittel und Getränke sowie Energie und erneuerbare Energien.Hersteller gehen immer mehr zu Industry 4.0 über und erkennen die Macht der Daten. Industrielle Datenplattformen und -services sind dabei von entscheidender Bedeutung, denn sie bieten einen vollständigen Überblick über die Wertschöpfungskette und erlauben analytische, datengesteuerte Entscheidungen, um den Betrieb als Ganzes zu verbessern. Die Data-Intelligence-Funktionen von TQS, die mit den Kernkompetenzen von Cognizant in den Bereichen Industry+ und Digital kombiniert werden, nutzen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um Fertigungsdaten zu sammeln, zu kontextualisieren und zu analysieren. Dadurch können Hersteller intelligentere Entscheidungen treffen und die Betriebskosten, die Umsetzungsgeschwindigkeit sowie die Qualität ihrer Produkte und ihren Ertrag verbessern."TQS erweitert die End-to-End-Fähigkeiten von Cognizant im Bereich Smart Factory und hilft Kunden dabei, die Konvergenz von Informations- und Betriebstechnologie zu realisieren und die digitale Transformation in ihren Fertigungsbetrieben voranzutreiben", sagt Srinivas Shankar, Senior Vice President und Global Markets Lead, Life Sciences bei Cognizant. "Gemeinsam mit TQS wird Cognizant nicht nur eine der branchenweit umfassendsten Lösungen für die Industry 4.0 in den Biowissenschaften anbieten, sondern auch unsere Datenhistoriker- und Analysefähigkeiten stärken um allen unseren Kunden in der Fertigung helfen, die Macht der Datenintelligenz zu nutzen, um wettbewerbsstärker zu werden."TQS unterstützt neun der zehn weltweit führenden Life-Sciences-Unternehmen bei der intelligenten Fertigung. Cognizant, das seine Fähigkeiten in der Life-Sciences-Fertigung bereits mit der Übernahme von Zenith Technologies im Jahr 2019 gestärkt hat, wird die Expertise von TQS mit seiner eigenen kombinieren, um Kunden bei der Umstellung auf Industry 4.0 zu unterstützen und die Produktion von lebensverändernden Medikamenten zu beschleunigen. Von diesen Servicelösungen, dem Fachwissen und der Vordenkerrolle profitieren sowohl die aktuellen Life-Sciences-Kunden von Cognizant als auch die Kunden in der breiteren Fertigungslandschaft."Unser Weltklasse-Team von Data-Intelligence- und Technologie-Beratern hat eine enorme Erfolgsbilanz bei der Unterstützung unserer Kunden aus der Life-Sciences-Fertigung bei der Transformation ihres Geschäfts", sagt Máire Quilty, Corporate Managing Director bei TQS. "Gemeinsam mit Cognizant freuen wir uns darauf, unseren Einfluss auf Kunden aus der Fertigungsindustrie in anderen Branchen auszuweiten, die Industry 4.0 einführen wollen."TQS, ein führender Partner von OSIsoft, das kürzlich von AVEVA übernommen wurde, bietet fortschrittliche Lösungen für das Pi-System von OSIsoft an, mit denen Kunden fortschrittliche Datenvisualisierung und Datenanalyse von zeitlichen und historischen Daten erhalten, um Geschäftsentscheidungen in Echtzeit zu treffen."Durch die Übernahme von TQS wird die Zusammenarbeit mit Cognizant weiter gestärkt und beschleunigt", sagt Kerry Grimes, Senior Vice President und Head of Global Partners bei AVEVA: "Diese Akquisition kombiniert die reiche Erfahrung von Cognizant bei AVEVA mit dem Wissen von TQS über OSIsoft. Ähnlich wie bei unserer jüngsten Akquisition von OSIsoft adressiert dies die gemeinsamen Fähigkeiten, die unsere Kunden benötigen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben. Wir freuen uns auf die einzigartigen Marktchancen, die wir unseren Kunden und Partnern gemeinsam bieten können."TQS ist die fünfte Akquisition von Cognizant im Jahr 2021. Seit 2019 hat Cognizant das Wachstum in den Bereichen Internet der Dinge, Daten und Analytik mit Akquisitionen beschleunigt, darunter Bright Wolf, und ESG Mobility. TQS erweitert die Präsenz von Cognizant in Irland, einem Drehkreuz für die weltweit führenden Experten der Life-Sciences-Fertigung und einem idealen Standort für die Bereitstellung von Industrie-4.0-Beratung und -Services für europäische Fertigungskunden.Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.Mehr erfahrenWebsite von TQS IntegrationWebsite von Cognizant Life SciencesInformationen zu TQS IntegrationTQS Integration ist ein weltweit aktives Data-Intelligence-Unternehmen, das schlüsselfertige Lösungen in den Bereichen Systemarchitektur und Anwendungsdesign, Engineering, Systemintegration, Projektmanagement, Inbetriebnahme und 24x7 "Follow the Sun"-Support-Services für geschätzte Kunden anbietet. TQS ist seit über 20 Jahren führend im Bereich Data Intelligence und arbeitet mit einem umfangreichen Kundenstamm in den Branchen Pharma, Life Science, Lebensmittel & Getränke, Energie und Erneuerbare Energien. Als Go-to-Partner für Datenerfassung, Kontextualisierung, Visualisierung, Analytik und Managed Services sind wir die wichtigsten Treiber in den weltweit führenden Unternehmen - und helfen ihnen, führend in der Industrie 4.0 zu werden.Informationen zu CognizantCognizant (Nasdaq-100: CTSH) ist eines der weltweit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen, das die Geschäfts-, Betriebs- und Technologiemodelle seiner Kunden für das digitale Zeitalter transformiert. Unser einzigartiger branchenbasierter, beratender Ansatz hilft Kunden, innovativere und effizientere Unternehmen zu planen, aufzubauen und zu betreiben. Cognizant hat seinen Hauptsitz in den USA und befindet sich auf Platz 185 der Fortune 500 und wird regelmäßig unter den meistbewunderten Unternehmen der Welt aufgeführt. Erfahren Sie wie Cognizant seinen Kunden hilft, mit digitaler Technik in Führung zu gehen unter www.cognizant.com oder folgen Sie uns unter @Cognizant.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen können. Deren Richtigkeit beinhaltet notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Diese Aussagen umfassen unter anderem ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich des erwarteten Abschlusses der Übernahme von TQS und die Auswirkungen der Übernahme von TQS auf das Geschäft und die Aussichten von Cognizant. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemittteilung Gültigkeit haben. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, gehören die allgemeine Wirtschaftslage, Änderungen im regulatorischen Umfeld, einschließlich in Bezug auf Einwanderung und Steuern, sowie die anderen Faktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 10-K und anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich an:USA Jodi Sorensen Europa Christina Schneider Asien-Pazifik Rashmi Vasishtjodi.sorensen@cognizant.com christina.schneider@cognizant.com rashmi.vasisht@cognizant.com