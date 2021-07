In Zeiten der Corona-bedingten Stay-at-Home-Mentalität war der Fitnessgeräte-Anbieter Peloton einer der High-Flyer an der Börse. Doch nun verliert die Pandemie ihren Schrecken, weshalb Wedbush-Analyst James Hardiman vorsichtiger hinsichtlich der Zukunft von Peloton wird.? Pandemie-Profiteur verliert an Reiz ? Analyst wird zurückhaltender bei Peloton ? Hoffnung auf neue Peloton-ProdukteAufgrund der Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, blieben die Menschen monatelang vermehrt zu Hause. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...