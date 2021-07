Heute sind weitere Aufschläge im DAX am EZB-Tag möglich. Welche Bedeutung hat das GAP zu vergangener Woche im Chartbild? Andocken an das Level vom Wochenstart Nach dem dynamischen Dienstag konnte auch am Mittwoch weiter auf der Oberseite an der Aufholung der Verluste gearbeitet werden. Der Index startete direkt über 15.200 und nahm die gestrige Widerstandszone ins Visier (Rückblick): 15.300 im DAX weiter präsent Der Sprung darüber gelang direkt und ...

