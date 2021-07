EQS Group-Ad-hoc: Belimo Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Belimo Holding AG: Wirtschaftliche Erholung kurbelt Wachstum an



22.07.2021 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST BIS 22. Juli 2021, 07:00 Uhr MESZ

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe

Dank einer unerwartet rasanten Erholung des Bausektors verzeichnete Belimo in der ersten Jahreshälfte eine rasche Rückkehr zu überdurchschnittlichem Umsatzwachstum. Belimo konnte ihr Lieferanten- und Lagermanagement aufrechterhalten und eine hohe Produktverfügbarkeit gewährleisten.



Insgesamt wuchs der Nettoumsatz in Lokalwährungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 16.9 Prozent. In Schweizer Franken stieg der Nettoumsatz um 14.7 Prozent auf CHF 384.7 Millionen. Die Gruppe erzielte einen Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 75.6 Millionen (1. Halbjahr 2020: CHF 55.4 Millionen). Die EBIT-Marge erhöhte sich auf 19.7 Prozent (16.5 Prozent), was sich unter anderem auf operativen Leverage und weiterhin reduzierte Aufwendungen für Reisen, Marketing und Schulungen zurückführen lässt. Belimo verzeichnete einen Reingewinn von CHF 63.7 Millionen (CHF 41.2 Millionen) und einen Gewinn je Aktie von CHF 5.18 (CHF 3.36¹)). Die Gruppe erzielte einen Free Cashflow von CHF 52.1 Millionen (CHF 38.8 Millionen). Die Nettoliquidität lag Ende Juni 2021 bei CHF 110.6 Millionen und der Eigenfinanzierungsgrad bei 79.0 Prozent.

Europa. In der Marktregion Europa sorgte die solide Nachfrage in der Baubranche für ein Rekordhalbjahr. Der Umsatz in Deutschland, dem grössten Markt in der Marktregion Europa, wuchs zweistellig. Da der Bausektor in Spanien und Frankreich am meisten unter dem letztjährigen Lockdown gelitten hatte, überraschte es wenig, dass gerade dort eine besonders kräftige Erholung mit einer grösseren Anzahl an kleineren und mittleren Aufträgen zu beobachten war. Auch der italienische Markt entwickelte sich positiv mit einem breit abgestützten Wachstum in den beiden Bereichen Anlagenbau und OEM-Anwendungen.

Amerika. Dank der Verfügbarkeit von Impfstoffen wurden die wirtschaftlichen Tätigkeiten in der Marktregion Amerika, allen voran in den USA, mit rasanter Geschwindigkeit wieder aufgenommen. Das Geschäftsklima zeigte sich wesentlich robuster als noch vor einem Jahr. Eine Kombination aus Nachholbedarf aus Projekten, die 2020 nicht realisiert werden konnten, und neuer Nachfrage aufgrund des Bedarfs an besserer Raumluftqualität in bestehenden Gebäuden führte zu einem zweistelligen Wachstum in der Marktregion. Zudem wurden die Zugangsbeschränkungen für Installateure zu Gebäuden wie auch Reisebeschränkungen im Inland aufgehoben. Alle Länder in der Marktregion haben sich gut entwickelt.

Asien Pazifik. Grosse Teile der Marktregion starteten mit höheren Wachstumsraten als 2020 und 2019 erfolgreich ins Jahr, was durch die anhaltende wirtschaftliche Erholung unterstützt wurde. Wie auch im Jahr 2020 hing die Geschwindigkeit der Erholung in der gesamten Marktregion von der Eindämmung des Virus und den entsprechenden Einschränkungen ab. Da China die Pandemie bereits im Frühjahr des letzten Jahres überwunden hatte, war der dortige Markt für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) 2021 kaum beeinträchtigt. Indien und mehrere südostasiatische Länder hingegen hatten mit wiederkehrenden Pandemiewellen und einem nur schleppend vorankommenden Impfprogramm zu kämpfen, wenn auch in geringerem Masse als 2020, da die Lockdowns gezielter waren und sich weniger negativ auf die Gesamtwirtschaft auswirkten.

Nettoumsatz nach Marktregionen

in CHF 1'000 1. Halbjahr

2021 % Wachstum

in Lokalwährungen in % 1. Halbjahr

2020 % Europa 195'392 51 16.6 166'026 49 Amerika 143'319 37 16.8 130'353 39 Asien Pazifik 46'015 12 18.8 39'116 12 Gruppe 384'727 100 16.9 335'495 100

Nettoumsatz nach Anwendungen

in CHF 1'000 1. Halbjahr

2021 % Wachstum

in Lokalwährungen in % 1. Halbjahr

2020 % Luft 213'837 56 16.0 187'184 56 Wasser 170'890 44 18.0 148'311 44 Total 384'727 100 16.9 335'495 100

Ausblick. Belimo bleibt für das zweite Halbjahr 2021 für alle drei Marktregionen zuversichtlich. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage sowohl für Neubauten als auch für die Sanierung bestehender Gebäude auf hohem Niveau verweilen wird. In der HLK-Branche wird diese Nachfrage durch die zugrundeliegenden Treiber Raumluftqualität und Energieeffizienz noch weiter beschleunigt. Allerdings könnte es durch Lieferengpässe bei Baumaterialien und daraus resultierende Preisspitzen zu Verzögerungen einzelner Projekte kommen. Ein weiterer belastender Faktor ist der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Bereich der Gebäudetechnik. Daher geht Belimo davon aus, dass sich das Umsatzwachstum im Verlauf des Jahres auch aufgrund einer starken Vergleichsbasis im zweiten Halbjahr 2020 leicht verlangsamen wird und erwartet auf Jahresende hin ein Umsatzwachstum über dem Fünfjahresschnitt. Das Risiko negativer Auswirkungen durch Massnahmen zur Eindämmung von COVID-19 bleibt bestehen. Gemeinsam mit Wechselkursschwankungen könnten sich diese Faktoren negativ auf die Gesamtjahresrentabilität auswirken. Zusätzlich werden höhere Fracht- und Materialkosten sowie die Wiederaufnahme von Reise-, Marketing-, Schulungs- und anderen Aktivitäten erwartet. Schliesslich weist Belimo ihren langfristigen strategischen Initiativen und der Einstellung von qualifiziertem Personal weiterhin massgebliche Ressourcen zu.

Eckwerte der Belimo-Gruppe

in CHF 1'000 (sofern nicht anders angegeben) 1. Halbjahr

2021 1. Halbjahr 2020 Veränderung in % Nettoumsatz 384'727 335'495 14.7 Betriebsgewinn (EBIT)



in Prozent des Nettoumsatzes 75'615



19.7% 55'417



16.5% 36.4 Reingewinn



in Prozent des Nettoumsatzes 63'679



16.6% 41'203



12.3% 54.6 Geldfluss aus Geschäftstätigkeit



in Prozent des Nettoumsatzes 64'588



16.8% 50'780



15.1% 27.2 Free Cashflow



in Prozent des Nettoumsatzes 52'109



13.5% 38'806



11.6% 34.3 Reingewinn je Aktie (EPS)

in CHF 5.18 3.361) 54.5 Geldwirksame Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Anlagen 12'493 12'082 3.4 Anzahl Mitarbeitende



(Vollzeitäquivalente) per 30. Juni 1'848 1'830 1.0

1) Im April 2021 hat Belimo einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt. Zu Vergleichszwecken wurde der Reingewinn je Aktie (EPS) der Vorjahresperiode angepasst.

Die Belimo-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter für innovative elektrische Antriebs-, Ventil- und Sensorlösungen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von CHF 661 Millionen und beschäftigt rund 1'900 Mitarbeitende. Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten sind im Internet unter www.belimo.com abrufbar. Die Aktien der BELIMO Holding AG werden seit 1995 an der SIX Swiss Exchange gehandelt (BEAN).

Link zum Halbjahresbericht 2021: www.belimo.com/finanzberichte Link zu den Definitionen alternativer Performancekennzahlen: www.belimo.com/finanzielle-uebersicht