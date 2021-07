EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Relief gibt die Ausgabe von Aktien aus dem von der Hauptversammlung 2021 genehmigtem Kapital bekannt Aktien werden teilweise für Zahlungen im Zusammenhang mit AdVita- und APR-Akquisitionen verwendet Akquisitionen sind Teil der Transformation von Relief in ein vollständig integriertes diversifiziertes Pharmaunternehmen mit vermarkteten Produkten Genf, Schweiz, 22. Juli 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das Patienten, die an schweren Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf leiden, therapeutische Hilfe bieten möchte, gab heute bekannt, dass die Gesellschaft am oder um den 27. Juli 2021 aus dem von der Hauptversammlung am 18. Juni 2021 genehmigten Aktienkapital 1.000.000.000 weitere Namensaktien ausgeben wird. Die neuen Aktien werden vollständig zum Nennwert von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Relief Therapeutics International SA, gezeichnet und werden am oder um den 28. Juli 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Ein Teil der Aktien wird für vertraglich vereinbarte Zahlungen im Rahmen der Akquisitionen verwendet: ca. 140.000.000[1] Aktien gehen an die Verkäufer der AdVita Lifescience GmbH ("AdVita") und 206.786.784 Aktien an die ehemaligen Eigentümer der APR Applied Pharma Research SA ("APR"). Die verbleibenden neuen Aktien werden als unternehmenseigene Aktien ("treasury shares") für mögliche zukünftige Finanzierungstransaktionen, Akquisitionen, allgemeine Unternehmenszwecke und die Begleichung möglicher zukünftiger bedingter Meilensteinzahlungen an die ehemaligen APR- und AdVita-Eigentümer gehalten. Die Verkäufer von APR unterliegen generell einer 75-tägigen Handelssperrfrist und einem daran anschließenden geregelten Zeitplan zum Verkauf der Aktien ("leak-out schedule"). Jack Weinstein, CFO und Treasurer von Relief, sagte: "Im Laufe des Jahres 2021 haben wir mehrere wichtige Schritte unternommen, um Relief in ein umsatzgenerierendes Unternehmen mit einer Vielzahl von Produkten zu verwandeln. Ein bedeutender Bestandteil davon war die kürzlich abgeschlossene Akquisition von APR, die uns eine diversifizierte Pipeline, einschließlich bereits vermarkteter Produkte beschert und ein kommerzielles Sprungbrett für zukünftige Produkteinführungen von Relief darstellt. Darüber hinaus stärken wir durch die geplante Akquisition von AdVita unsere Patentposition für unseren Hauptkandidaten RLF-100 (Aviptadil). Wir werden auch weiterhin aktiv nach zusätzlichen Wachstumsmöglichkeiten Ausschau halten, während wir unser Geschäft weiter aufbauen." Der entsprechende Kotierungsprospekt wird auf der Website des SIX Prospectus Office gelistet und nach Genehmigung durch die SIX Swiss Exchange, voraussichtlich am oder um den 27. Juli 2021, auf Anfrage zur Verfügung gestellt. ### ÜBER RELIEF Relief fokussiert sich primär auf klinische Projekte auf Basis von Molekülen, die bereits eine längere klinische Entwicklung und Anwendung am Patienten durchlaufen haben oder für deren Entwicklung es starke wissenschaftliche Gründe gibt. Der Lead-Wirkstoffkandidat von Relief, RLF-100 (Aviptadil), eine synthetische Form des vasoaktiven intestinalen Peptids (VIP), befindet sich in den USA in der späten klinischen Entwicklung zur Behandlung von COVID-19-bedingtem akutem Lungenversagen. Als Teil der Strategie zur Diversifizierung seiner Pipeline hat Relief im März 2021 eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 mit Acer Therapeutics geschlossen. ACER-001 ist eine proprietäre geschmacksneutrale und den Wirkstoff sofort freisetzende Pulverformulierung von Natriumphenylbutyrat (NaPB) zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose. Darüber hinaus bringt Reliefs kürzlich abgeschlossene Akquisition von APR Applied Pharma Research eine vielfältige Pipeline von vermarkteten Programmen sowie Programmen in der klinischen Entwicklung in das Unternehmen ein RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ist an der Schweizer Börse SIX unter dem Symbol RLF gelistet und wird in den USA an der OTCQB unter dem Symbol RLFTF gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.relieftherapeutics.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn. UNTERNEHMENSKONTAKT



[1] Die genaue Anzahl ist u.a. abhängig vom Schlusskurs der Relief-Aktie am SIX-Handelstag vor dem Abschlussdatum des Erwerbs der ausstehenden AdVita-Aktien durch Relief.

