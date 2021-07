Aqara, einer der größten Anbieter von Smart-Home-Produkten und -Lösungen, gab bekannt, dass ausgewählte Produkte von Aqara fortan im Apple Store in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und im Vereinigten Königreich online erhältlich sind. Zu den verfügbaren Produkten gehören der Aqara Hub M2, Aqaras neuester Smart-Home-Hub, und Aqara Camera Hub G2H, der Unterstützung und Hub-Funktionen für HomeKit Secure Video bietet. Weitere erhältliche Produkte sind ein Türen- und Fenstersensor, ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor sowie ein Vibrationssensor.

In den letzten Jahren hat sich Aqara zu einer der beliebtesten Smart-Home-Marken unter HomeKit-Nutzern weltweit entwickelt. Die Marke bietet eine umfassende Palette an HomeKit-Accessoires für globale Smart-Home-Nutzer, darunter mehr als einhundert mit HomeKit kompatible Artikel in verschiedenen Kategorien wie Smart-Home-Hubs, Sicherheitskameras, Sensoren, intelligente drahtgebundene und drahtlose Schalter, intelligente Stecker, Vorhang- und Rollo-Regler und intelligente Türschlösser. Die HomeKit-Produktlinie von Aqara zeichnet sich durch eine hohe Produktqualität, erschwingliche Preise und eine nahtlose Integration mit HomeKit aus.

"Die Möglichkeit, die Produkte von Aqara in Apple Stores in Europa anzubieten, ist für uns ein wesentlicher Schritt, um mit einer schnell wachsenden Gemeinschaft von HomeKit-Nutzern weltweit in Verbindung zu treten. Gleichzeitig planen wir, unser Produktsortiment in mehr Apple Stores in Europa und anderen Regionen in naher Zukunft zu erweitern", sagte Cathy You, Senior Vice President von Aqara.

Die Produkte von Aqara sind derzeit in Apple Stores in Festlandchina, Hongkong, Macau, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und im Vereinigten Königreich erhältlich. Verbraucher in diesen Gebieten haben damit einfachen Zugang zu den hochwertigen Smart-Home-Produkten von Aqara. Das Unternehmen gab zudem Pläne bekannt, seine Produkte in den kommenden Monaten in südkoreanischen Apple Stores anzubieten.

Über Aqara

2016 gegründet, ist Aqara ein führender Smart-Home-Anbieter mit Niederlassungen in New York und Shenzhen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Produkten und Lösungen für das Smart Home mit schönem Design, die erschwinglich und einfach zu bedienen sind. Unsere Produkte reichen von einer Vielzahl von Sensoren bis hin zu Schaltern, Vorhang-Steuerungen und Türschlössern. Wir haben weltweit mehr als 400 Aqara Home Stores eröffnet, um mehr personalisierte Lösungen für das Smart Home anzubieten.

Wir bauen unsere weltweite Position in den USA, der EU, Russland, Südostasien, Korea und China weiter aus. Mit unseren Online-Geräten, die in 192 Ländern und Territorien erhältlich sind, haben wir bereits mehr als 2 Millionen Kunden bedient. Unser Ziel ist es, jeden Haushalt auf der ganzen Welt mit Smart-Home-Technologie auszustatten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website Folgen Sie uns auch auf unseren sozialen Plattformen.

