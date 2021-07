KOLUMNE CARLO JAEGER Noch vor der Corona-Pandemie hat Ursula von der Leyen ihren Amtsantritt mit der Vision eines europäischen Green Deals verbunden. Dadurch soll Wohlstand ökolo- gisch, wirtschaftlich und sozial gefördert werden. In dieser Perspektive braucht es in Brüssel und erst recht in Berlin, der Hauptstadt der größten Wirtschaftsmacht Europas, eine grüne Finanzpolitik. Die Frage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...