Brossard, Quebec / 21. Juli 2021 - Windfall Geotek (TSX-V: WIN, OTCQB: WINKF, FWB: L7C2), ein beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) mit fortschrittlichen Techniken zur Wissensextraktion seit 2005 im Bergbausektor führendes Unternehmen, freut sich, eine endgültige Optionsvereinbarung für die Liegenschaft Corallen Lake mit Goldeneye Resources Corp (TSX-V: GOE) bekannt zu geben. Die Bedingungen der Vereinbarung sehen vor, dass Windfall Geotek 3 Millionen Aktien, eine NSR von 2 % und einen 4-Jahres-Vertrag für KI-Dienstleistungen für einen ungenannten Betrag in bar erhält, der Goldeneye Resources die Option bietet, 95 % des Projekts zu erwerben. Der Deal steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Highlights der Konditionen des Deals:

- Bei Abschluss Ausgabe von 3 Millionen Aktien, $250.000 in bar und eine 2%ige NSR an Windfall Geotek

- Windfall bietet Goldeneye Resources eine 4-Jahres-Option zum Erwerb von 95 % des Projekts

- Mehrjähriger Vertrag über digitale KI-Explorationsdienstleistungen gegen nicht genannte Gegenleistung in bar

- Golden Eye überträgt Windfall Geotek einen Sitz im Board of Directors nach Genehmigung durch das Board of Directors

- Windfall Geotek verpflichtet sich, $120.000 in Goldeneye Resources Corp. zu investieren

Highlights der Liegenschaft Corallen Lake:

- Zufahrt über Straße/Weg und Nähe zu wichtiger Infrastruktur

- Die Liegenschaft Corallen Lake liegt weniger als 9 km nordwestlich des Red Lake Main Gold Trends

- Beherbergt günstige geologische Abschnitte innerhalb der Liegenschaftsgrenzen, die bereits im Red Lake Minencamp nachgewiesen wurden

- Potenzial für spröde-duktile Strukturen, die Goldlagerstätten in der Region beherbergen

- Mehrere KI-Ziele mit hoher Wahrscheinlichkeit, die von Windfall Geotek innerhalb der Liegenschaftsgrenze generiert wurden

- Aktuelle Goldminenbetreiber im Red Lake Camp sind Pure Gold Mining (Madsen Mine) und Evolution Mining (die Minen Red Lake, Campbell und Cochenour)

Der Chairman von Windfall Geotek, Dinesh Kandanchatha, sagte dazu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Team von Goldeneye Resources auf der Liegenschaft Corallen Lake. Windfall Geotek beabsichtigt, durch unsere KI- und Drohnen-Dienstleistungen bei der Entwicklung dieses Projekts an der Seite von Goldeneye Resources eine wichtige Rolle zu spielen. Wie immer glauben wir an unsere Technologie und wollten eine Vereinbarung gestalten, die sicherstellt, dass wir durch Eigenkapital, Lizenzgebühren und auch eine weitere Investition in Goldeneye Resources Corp. langfristig an dem Projekt beteiligt sind. Windfall und seine Aktionäre gewinnen auf lange Sicht, wenn unsere Partner mit ihren Projekten erfolgreich sind und sich unsere Ziele in aktive Bergbaubetriebe verwandeln."

Der Chief Executive Officer von Goldeneye, Jack Bal, kommentierte: "Wir haben hart gearbeitet, um diese Vereinbarung mit Windfall Geotek abzuschließen. Die KI-Technologie von Windfall Geotek kann auf eine 15-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken und wird ein bedeutendes Explorationswerkzeug sein, das unsere Chancen auf eine baldige Entdeckung erhöht und gleichzeitig Zeit und Kosten spart. Red Lake ist ein bekanntes hochgradiges Goldminencamp im Norden Ontarios mit ausgezeichnetem Zugang zur Infrastruktur. Wir hoffen, diese Gelegenheit nutzen zu können, um dieses Projekt so schnell wie möglich bis zur nächsten Explorationsstufe voranzutreiben. Red Lake hat nach den neuen Entdeckungen von Great Bear Resources in den letzten Jahren einen Zustrom an neuen Explorationen erlebt."

Abbildung 1 - Karte der Corallen Lake Liegenschafts-Claims mit AI-Zielen in Red Lake, Ontario

Abbildung 2 - Windfall Geotek KI Zielerfassungsprozess

Über Goldeneye Resources Corp.

Goldeneye ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Exploration von Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Goldeneye hat endgültige Vereinbarungen mit Unity Resources Inc. unterzeichnet, um eine 100-prozentige Beteiligung an den Mineral-Claims zu erwerben, die als die Projekte Roberts Arm, Grand Lake und Gander River Ultramafic Belt East (GRUBE) bekannt sind. Die Projekte befinden sich in der Provinz Neufundland und umfassen insgesamt eine Landfläche von etwa 148 Quadratkilometern (etwa 14.800 Hektar).

Über Windfall Geotek - seit 2005 stark durch künstliche Intelligenz (KI)

Windfall ist ein Spezialist für künstliche Intelligenz, der seit über 15 Jahren im Geschäft ist und seine eigenen CARDS-Analysemethoden (KI) und Data-Mining-Techniken entwickelt. Windfall Geotek kann auf ein multidisziplinäres Team mit Experten aus den Bereichen Geophysik, Geologie, Künstliche Intelligenz und Mathematik zählen. Das Unternehmen kombiniert verfügbare Datensätze aus dem öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich geophysikalischer Daten, Bohrlochdaten und Oberflächendaten. Die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen werden so berechnet, dass sie interessante Gebiete hervorheben, bei denen die Möglichkeit von geologischen Ähnlichkeiten mit anderen Goldlagerstätten und Mineralisierungen besteht. Das Ziel des Unternehmens ist es, neue Geldflüsse aus Lizenzgebühren zu erschließen, indem es die Explorationserfolgsrate im Bergbau erheblich steigert und sich daran beteiligt sowie vorrangig die Arbeiten an der Anwendung zur Erkennung von Landminen forciert. Windfall war mit seiner Methodik in der Vergangenheit in zahlreiche Entdeckungen involviert, die hier beschrieben sind: https://windfallgeotek.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simran Kamboj

President und CTO von Windfall Geotek

E-Mail: simran@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Tel.: +1-855-946-5145

Zusätzliche Informationen über das Unternehmen stehen unter dem Profil von Windfall Geotek auf SEDAR (www.sedar.com) zur Verfügung. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider) bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen, die von der Gesellschaft getroffen wurden und auf Informationen beruhen, die der Gesellschaft gegenwärtig zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (www.sedar.com) eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60600Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60600&tr=1



