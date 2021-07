Dass bei der Beladung und Entleerung von Big-Bags elektrostatische Aufladung entstehen kann, ist den meisten Anwendern bewusst. Die Gefahren und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen werden aber dennoch häufig unterschätzt, wie der reale Fall einer Explosion zeigt. In einem chemischen Betrieb sollte ein Kunststoffadditiv aus Big-Bags Typ C in ein bodenseitiges Silo mit nachgeschalteter Pumpe entleert werden. ...

