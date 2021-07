Im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung ist der Goldpreis aufgrund einer stark nachlassenden Risikoaversion unter die Marke von 1.800 Dollar abgerutscht.Corona-Sorgen rückten unter den Investoren wieder in den Hintergrund, was auch am verstärkten Appetit auf riskantere Anlageklassen wie Aktien abzulesen war. Am Nachmittag steht nun die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (13.45 Uhr) auf der Agenda mit anschließender Pressekonferenz (14.30 Uhr). Ein "taubenhafter Tenor" dürfte dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...