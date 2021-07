One Banana, das bessere Bananenunternehmen, stellt seinen siebten Corporate Sustainability Report vor und blickt darin auf seine Erfolge und die Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie in dem turbulenten Jahr 2020 zurück.

Amid a life-changing year, One Banana presents its 7th Corporate Sustainability Report reflecting on the achievements made in the execution of its Sustainability Strategy in 2020. With new projects and continuing existing ones, One Banana aims to promote the well-being of customers, workers, their families, and communities through continuous improvement, environmental conservation, education, health and nutrition projects, among others. (Photo: Business Wire)