Der DAX setzt seine Stabilisierung am Donnerstag fort: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,2 Prozent höher auf 15.459 Punkte. Am Montag war er zeitweise bis auf 15.048 Punkte eingeknickt, steuert nun aber wieder auf seine damit durchbrochene 50-Tage-Linie bei 15.537 Punkten zu. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend."Alle Augen auf die EZB" - so lautet das Tagesmotto der Marktstrategen der Credit Suisse. Denn die Sitzung der Europäischen ...

