Der Online-Modehändler About You ist dank zahlreicher Neukunden und einer starken Nachfrage nach neuen Kollektionen und Modemarken gut in sein Geschäftsjahr gestartet. Der Umsatz sei im ersten Geschäftsquartal zu Ende Mai um 65,5 Prozent auf 422,1 Millionen Euro geklettert, teilte das Hamburger Unternehmen am Donnerstag mit.

