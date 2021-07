ABB verzeichnet einen starken Auftragseingang. Die Umsatzprognose für 2021 wird angehoben. Roche kämpft mit schwachem Wachstum und Wechselkursverlusten. Der Gewinn sinkt im Jahresvergleich. Evergrande bekommt eine Abfuhr in Hongkong. Mindestens vier Großbanken verweigern die Zusammenarbeit.Alles grün im asiatischen Handel. Nach mehreren schwachen und durchwachsenen Handelstagen kehren heute früh die Bullen wieder in die Märkte zurück und heben die Preisniveaus. Am stärksten entwickelt sich der Hang Seng Index, der zeitweise mehr als 1,80 % ...

