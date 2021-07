The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.07.2021ISIN NameCH0133090636 ZUERICH VERS. 11-21USG1315RAG68 BRASKEM FIN. 12/22 REGSUS38141GGQ10 GOLDMAN SACHS GRP 11/21DE000DZ9U956 DZ BANK IS.A50DE000A2AANN0 IKB DT.IND.BK.MTN 16/21XS1458461610 WELLS FARGO 16/21 FLR MTNXS1458461883 WELLS FARGO 16/21 MTNUS674599CC78 OCCIDENTAL PET. 11/22US63859VBD29 NATIONW. BLDG 16/21 REGSXS0441740817 DT.TELEK.INTL F.09/21 MTNDE000LB13BS3 LBBW STUFENZINS 19/21XS1458408306 GOLDMAN S.GRP 16/21 FLR FXS1450327686 MINME.B.F.(BVI) 16/21