Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag befestigt in den Handel starten. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte gegen 8.15 Uhr ein Plus von 0,66 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit weiteren Zuwächsen erwartet.Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. International steht die Europäische Zentralbank (EZB) im ...

