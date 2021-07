Gewinner der nächsten 10 Jahre: Wo sollen die Zukunfts-Metalle denn alle herkommen? Kupfer, Lithium und Nickel stehen vor Jahrhundert-Rallye!

Anzeige / Werbung

Unter dem Schlagwort "Fit for 55" diskutiert die EU-Kommission zahlreiche Vorschläge, um den Ausstoß von Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 anstatt wie bisher geplant um 40 Prozent zu reduzieren.

Auch wenn hierzu vieles auf den Tisch kommt und noch nichts abschließend entschieden wurde, scheint doch das Aus des herkömmlichen Verbrennungsmotors beschlossene Sache. Dieses Ende des Verbrennungsmotors bedeutet gleichfalls auch der Beginn einer neuen Ära, nämlich die der Elektromobilität! Allerdings…

Ohne Nickel keine Elektroautos oder Speicher-Batterien!

Und weil es kein Elektroauto ohne leistungsfähige Batterien gibt, werden vom E-Mobilitäts-Boom vor allem die Unternehmen profitieren, die Batterie-Rohstoffe produzieren.

WKN: A2P0XC / TSX.V: CNC

Allen voran das in Kanada, Toronto ansässige Unternehmen Canada Nickels (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC), welches seine Investoren in regelmäßigen Abständen mit absoluten Spitzennews verwöhnt!

Brandaktuell legte man die überarbeitete und NI 43-101 konforme vorläufige wirtschaftliche Erstbewertung ("PEA') für sein kanadisches Hauptprojekt "Crawford' in Timmins, Ontario vor. Und jetzt heißt es aufgepasst, denn diese "PEA' hat absolutes Weltklasseformat!

Die Highlights!

1,2 Mrd. USD "NPV' nach Steuern und 16 % "IRR' bei langfristigen Preisanamen von 7,75 USD/lb Nickel, 1,04 USD/lb Chrom, und 290 USD/Tonne Eisen!

Extrem niedrige Kosten über sehr langes Minenleben!

Signifikante Eisen- und Chrom-Nebenprodukte von 860.000 Tonnen bzw. 59.000 Tonnen pro Jahr, über die gesamte Lebensdauer der Mine, zu Netto-"C1'-Cash-Kosten von 1,09 USD/lb und Netto-"AISC' von 1,94 USD/lb auf Basis der Nebenprodukte!

Lebensdauer der Minenproduktion von 25 Jahren mit 842.000 Tonnen Nickel, 21 Millionen Tonnen Eisen und 1,5 Millionen Tonnen Chrom, bewertet mit 24 Mrd. USD unter Verwendung der zuvor genannten Preisannahmen!

Signifikante Erträge und Free Cashflow Generierung. Jährliches EBITDA von 439 Mio. USD und jährlicher Free Cashflow von 274 Mio. USD!

Minimierung des CO2-Fußabdrucks durch den Einsatz von autonomen Trolley Trucks und elektrischen Schaufeln, was den Dieselverbrauch um 40 % reduziert. Optimierung des Kohlenstoff-Sequestrierungspotenzials von Tailings und Abfallgestein!

25 Jahre = 24 Milliarden USD!

Nach der neuen vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, welche für einen Zeitraum von zunächst 25 Minenjahren erstellt wurde, wird das "Crawford'-Projekt somit also voraussichtlich 842.000 Tonnen Nickel(34.000 Tonnen/Jahr), 21 Millionen Tonnen Eisen (860.000 Tonnen/Jahr) und 1,5 Millionen Tonnen Chrom(59.000 Tonnen/Jahr) im Gesamtwert von 24 Milliarden USD produzieren und dabei einen jährlichen Gewinn vor Steuern von 439 Mio. USD ("EBITDA') nebst einem jährlichen freien Cashflow von 274 Mio. USD generieren, wobei letzterer tatsächlich für die Aktionäre übrigbleibt. Dieser könnte für den Rückkauf eigener Aktien oder auch zur Dividendenausschüttung genutzt werden. Beides dürfte den Kurs geradezu explodieren lassen. Unter Berücksichtigung einer langfristigen Preisannahme liegt die durchschnittliche mittlere Jahresrendite ("IRR') bei sage und schreibe 16 %!

Prognose bereits jetzt schon Makulatur?

Und dass hierbei das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist und auch die Prognose recht schnell nach oben korrigiert werden kann, zeigt bereits die nächste Hammernews, die das Unternehmen vom Stapel gelassen hat!

So teilte Canada Nickel das Ergebnis des dritten Bohrlochs auf dem Prospektionsgebiet "Nesbitt' mit, welches lediglich acht Kilometer vom Hauptgebiet "Crawford' entfernt liegt. Auf einer Länge von 302 m durschnitt die Nickelmineralisierung teilweise sichtbare, fein verbreitete Sulfide.

Quelle: Canada Nickel

Damit kristallisiert sich auch das Explorationsgebiet "Nesbitt' zu einer hochkarätigen Nickellagerstätte, welches sich in Ost-West-Richtung über eine Länge von 3,7 Kilometern erstreckt und eine geschätzte Breite von 100 bis 300 Metern aufweist.

Quelle: Canada Nickel

Das Ergebnis des dritten Bohrlochs ergänzte Mark Selby, CEO von Canada Nickel noch:

"Dieses dritte Bohrloch wurde 1,8 Kilometer östlich der ersten beiden Bohrlöcher bei "Nesbitt' gebohrt und demonstriert das Größenpotenzial dieser neuen Entdeckung auf einem 3,7 Kilometer langen Ziel. Es befindet sich nur 8 Kilometer nördlich von "Crawford' und stellt eine potenzielle Quelle für höhergradiges Ausgangsmaterial für die "Crawford'-Mühle dar. Die Ergebnisse unterstreichen erneut den Erfolg unseres geophysikalischen Ansatzes und das bezirksweite Potenzial unseres gesamten Landpakets. Ich freue mich auf weitere Erfolge bei "Nesbitt' und auf unsere bevorstehende Nachuntersuchung des signifikanten 0,38%-Nickel-Abschnitts auf dem kürzlich erworbenen Ziel "Bradburn' / "Dargavel'."

Fazit:

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) bewegt sich in einem wahnsinnig spannenden Zukunftsmarkt und treibt sein "Crawford' gnadenlos in Windeseile voran. Eins ist klar, Canada Nickel ist fit "Fit for 55…" und mit einem Investment in dieses Unternehmen sind Sie es auch!

Denn auch das "who is who', zu dem auch der Rohstoffkonzern Glencore gehört, der bereits Canada Nickels hochgradiges Erz in einer seiner Tochterfirmen verarbeitet helfen auch die Ureinwohner aktiv mit, um das MEGA-"Crawford'-Projekt in Produktion zu bringen!

Das derzeitige Kursniveau stellt eine sehr günstige Einstiegsgelegenheit in diesen langfristigen E-Mobilitäts-Gewinner dar. Wir erwarten weiterhin einen anhaltend hohen Newsflow, der die Aktie weiter nach oben tragen wird! Verpassen Sie diesen anlaufenden Nickel-Zug nicht!

Dieser Werbeartikel wurde am 22. Juli 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Quellen: Canada Nickel Company

