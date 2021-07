Vrio bietet Live- und On-Demand-Videodienste in Lateinamerika an, Käufer ist die private Holding Grupo Werthein. Vrio hat 10,3 Mio. Abonnenten in 11 Ländern Lateinamerikas und der Karibik und bietet seine Dienste über DirecTV Latin America, Sky Brasil und DirecTV Go an. 2018 stand ein IPO der Tochter im Raum. Details der Transaktion wurden nicht bekannt, aber AT&T hatte Vrio zum 30. Juni als zum Verkauf stehend klassifiziert und eine Wertminderung vorgenommen. Auf dem aktuellen Kursniveau eignet sich AT&T für ein passives Einkommen-Portfolio mit einer Dividendenrendite von rund 7,5 %.



