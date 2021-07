Die Versorgungssicherheit mit Rohstoffen ist unter den Autobauern und Batterieproduzenten ein großes Thema. Nachdem lange Zeit Lithium im Fokus stand, hat nun Tesla einen Deal mit dem Bergbauriesen BHP unterzeichnet, wonach BHP künftig Nickel an Tesla liefern wird. Das Nickel stammt aus der Nickel West Anlage in Westaustralien, eine der nachhaltigsten und kohlenstoffärmsten Anlagen weltweit."Die Nachfrage nach Nickel in Batterien wird in den nächsten zehn Jahren schätzungsweise um mehr als 500 Prozent ...

