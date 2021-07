Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute endet die zweitägige Ratssitzung der Europäischen Zentralbank und um 13:45 Uhr werden die Entscheidungen bekannt gegeben, so die Analysten der Helaba.Mit der neuen Strategie und dem symmetrischen Inflationsziel von zwei Prozent sowie der damit einhergehenden Akzeptanz eines zumindest kurzfristigen Überschießens der Inflation scheinen Anpassungen der Geldpolitik vonnöten zu sein, so die Analysten der Helaba. Darauf hätten diverse EZB-Vertreter hingewiesen, unter anderem Präsidentin Lagarde und ihr Vize de Guindos. Mit dem neuen Inflationsziel gebe es für die EZB überhaupt keinen Grund, jetzt weniger "dovish" zu sein als vorher und Hinweise in diese Richtung gebe es auch nicht. ...

