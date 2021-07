Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) hatte im Juni eine Wertminderung in Höhe von 0,5% hinzunehmen, so die Experten von Sauren.Das erste Halbjahr 2021 habe der Dachfonds mit einer überzeugenden Wertsteigerung in Höhe von 4,5% abgeschlossen.Die aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios hätten den Juni in der Mehrzahl mit Wertrückgängen abgeschlossen. Den mit Abstand deutlichsten Verlust in Höhe von 7,1% habe der Brook Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) hinzunehmen gehabt. Viele der Top-Positionen auf der Long-Seite des Fonds hätten im Juni deutliche Kursrückgänge verzeichnet, ohne dass sich laut Einschätzung von Fondsmanager James Hanbury etwas an den Fundamentaldaten verändert habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...