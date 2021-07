Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar kaum verändert tendiert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,1797 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1800 Dollar gehandelt worden war.An den Märkten hat die Risikoaversion, insbesondere durch die Ausbreitung der Corona-Deltavariante, Anfang dieser Woche wieder zugenommen. Der Dollar wurde als sicherer Hafen angesteuert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...