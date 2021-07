Wien, 22.07.2021 (ots) -- Ehemaliger Firmensitz Gall + Heckelmann im aufstrebenden Stadtteil Moosach- Optimale Verkehrsanbindung, exzellente Nahversorgung, hoher Freizeitwert- "Der dritte Streich in kurzer Zeit"Wien, 22.07.2021 (ots) - Noch vor der Sommerpause hat UBM Development in München ein weiteres Großprojekt an Land gezogen. Im aufstrebenden Stadtteil Moosach wurde in der Pelkovenstraße ein 6.500 Quadratmeter großes Grundstück samt Bestandsgebäude erworben. Der ehemalige Firmensitz der Aufzugsfirma Gall + Heckelmann umfasst derzeit ein Bürogebäude mit einer vermietbaren Fläche von 5.800 Quadratmetern sowie zwei Lagerhallen, insgesamt rund 8.000 Quadratmeter Bestandsgelände. In München-Moosach besitzt UBM schon eine Liegenschaft in der Baubergerstraße, auf der gemeinsam mit der ARE Austrian Real Estate ein gemischt genutztes Quartier entstehen wird.Optimale VerkehrsanbindungDas Grundstück in der Pelkovenstraße liegt direkt an der U-Bahnstation "Olympia Einkaufszentrum" und ist damit optimal an den öffentlichen Verkehr angebunden. Mit 56.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 135 Shops ist das "Olympia Einkaufszentrum" eines der größten Einkaufszentren Bayerns. Der nahe gelegene Olympiapark wiederum ist mit seinen 85 Hektar ein Naherholungsgebiet par excellence.Kernmarkt München"Für die UBM ist München ein echter Kernmarkt", kommentiert Werner Huber, Geschäftsführer von UBM Development Deutschland, "nach der Baubergerstraße in Moosach und der Bogner-Zentrale ist die Pelkovenstraße schon der dritte Streich in kurzer Zeit."UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGTel.: +43 (0)50 626 5677Mob.: + 43 664 136 34 23Email: karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 626 3969Email: christoph.rainer@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154801/4975073