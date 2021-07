Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel sehr fest aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 1,07 Prozent auf 3.440,73 Punkte zu und steht damit bereits vor seinem 3. klaren Gewinntag in Folge. Auch an den europäische Leitbörsen ging der jüngste Aufwärtsschub nach den satten Kursverlusten zum Wochenauftakt weiter.Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...