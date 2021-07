Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Was macht die EZB? ++ Daimler: Neues zur E-Strategie ++ Die Zukunft des Bitcoin ++ Traeger will an die Börse.

> MÄRKTE & KURSE | Die großen US-Indizes tendierten am Mittwoch fester. Die Sorgen vor der Delta-Variante, die Montag noch eine deutliche Kursdelle verursacht hatten, waren gestern wieder auf dem Rückzug. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Plus von 0,8 % bei 34.798 Punkten. Auch der marktbreitere S&P 500 stieg um 0,8 % auf 4.358 Punkte. Der Nasdaq 100 schloss 0,9 % fester bei 14.631 Punkten. An den deutschen Börsen steht heute die EZB im Fokus. Nach der heute stattfindenden Ratssitzung der Geldwächter will sich EZB-Chefin Christine Lagarde zur neuen Strategie der Notenbank äußern. Im Vorfeld hatte Lagarde die heutige EZB-Sitzung als wichtig bezeichnet. Angesichts der guten US-Vorgaben eröffnete der Dax heute Morgen 0,7 % fester bei 15.533 Punkten.

Interessant wird es heute Mittag bei Daimler.

