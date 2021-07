Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der EZB-Entscheidungen sind die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht gesunken, was mit der nachlassenden Risikoaversion zu begründen ist, so die Analysten der Helaba.Mit Blick auf die EZB, die wohl keine Zweifel an der Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik aufkommen lassen werde, dürfte der Markt aber tendenziell unterstützt bleiben. ...

