DJ BP übernimmt Energieoptimierungsunternehmen Open Energi

Von Jaime Llinares Taboada

FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Ölkonzern BP übernimmt das KI-gesteuerte Energieoptimierungsunternehmen Open Energi. Die Technologie von Open Energi optimiere die Energienutzung von kohlenstoffarmen Anlagen, von Batteriespeichern über Wasserstoff-Elektrolyseure bis hin zu Solarparks und trage so zu Kosteneinsparungen bei, erklärte BP am Donnerstag. Die Plattform verbinde Anlagen mit den Energiemärkten und biete Händlern Zugang zu Echtzeitdaten. Finanzielle Einzelheiten nannte BP nicht. Open Energi verwaltet derzeit ein Portfolio von 80 Megawall (MW) an Anlagen und hat Niederlassungen in Großbritannien und Australien.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2021 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.