Der Fahrzeughersteller Daimler befindet sich seit dem Abprall am Widerstand im Bereich von 80,00 Euro in einem Abwärtstrend. Aufwärtskorrekturen liefen dabei im Bereich des 10-EMA bei aktuell 72,05 Euro aus. Aktuell befinden sich die Daimler-Aktien erneut am 10er-EMA. Im Bereich des 10er-EMA bei 71,60 Euro befinden sich auch noch das offene Eröffnungsgap vom Montag, welches bei einer Erholungsbewegung als Anlaufziel ...

