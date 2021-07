Der Ausverkauf an diesem Montag hat die deutschen Anleger nicht nachhaltig verunsichert. Am Donnerstag erobert der DAX schon wieder die Marke von 15.500 zurück, wobei am Nachmittag eine "bedeutende" EZB-Sitzung ansteht. Die Marktteilnehmer setzen offensichtlich auf eine noch lang anhaltende ultralockere Geldpolitik.EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte zuletzt die Bedeutung des Treffens am heutigen Donnerstag. Vor allem auf die Frage nach dem geldpolitischen Ausblick erhoffen sich die Marktteilnehmer ...

