Unterföhring (ots) - 22. Juli 2021. Zusammenhalten, zusammen kämpfen, zusammen abnehmen: Acht Familien-Duos starten ab 30. August 2021, montags um 20:15 Uhr, in der neuen SAT.1-Show "The Biggest Loser - Family Power Couples", einem Spin-Off der erfolgreichen Show "The Biggest Loser", in eine leichtere und gesündere Zukunft. Je ein Elternteil mit Sohn oder Tochter wird unter Aufsicht der Coaches in sechs Folgen zu einem gesünderen Leben motiviert. Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Dr. Christine Theiss (seit 2012 bei "The Biggest Loser"): "Unsere Couples haben seit Jahren mit Übergewicht zu kämpfen. Wir machen sie fit für eine gemeinsame gesunde Zukunft. Jedes Duo bekommt das passende Werkzeug an die Hand, sodass es zusammen lernt, was es ändern kann. Wir helfen ihnen dabei, wie sie gemeinsam Probleme aus der Vergangenheit aufarbeiten, lösen und meistern können, die ihnen bisher im Weg standen." Mit ihr im Team der Coaches kümmern sich Fitness-Experte Ramin Abtin, Arzt und Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp sowie Neuzugang und Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer um die Familien-Duos. Am Ende jeder Folge wird gewogen: Welches Couple hat am meisten abgenommen? Für welches Team ist die Reise zu Ende? Beim Finale im Herbst winkt dem Sieger:innen-Duo eine Prämie von 50.000 Euro.Produziert wird "The Biggest Loser - Family Power Couples" von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studios, im Auftrag von SAT.1."The Biggest Loser - Family Power Couples" ab 30. August 2021, montags um 20:15 Uhr, in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Nadja Schlüter, Stella LosackerCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 9507 - 7281phone: +49 (0) 175 1815941email: nadja.schlueter@ seven.oneemail: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4975204