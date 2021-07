About You mit Umsatzanstieg aber weiterhin roten Zahlen

Werbung



Der Online-Modehändler About You legte am heutigen Donnerstag seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal vor. Mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 65,5 Prozent sowie einem Anstieg der aktiven Kunden blickt der Börsenneuling zufrieden auf das erste Quartal. Allerdings schreibt der Konzern weiterhin rote Zahlen.



Trotz weitgehender Covid-19-Lockerungen und Öffnungen des stationären Einzelhandels konnte der Online-Modehändler About You seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal, das Ende Mai endete, um rund 65,5 Prozent auf 422,1 Millionen Euro steigern. Dies teilte das Hamburger Unternehmen heute Morgen mit. Darüber hinaus konnten mit Griechenland, Portugal und Norwegen drei weitere Märkte erschlossen werden, sodass die Kundenzahl von 6,5 Millionen auf 9,2 Millionen gesteigert werden konnte. About You ist mittlerweile in 26 europäischen Märkten aktiv.

Aufgrund von hohen Investitionen musste der Onlinehändler allerdings erneut rote Zahlen hinnehmen. Mit einem bereinigten Betriebsverlust in Höhe von 12,3 Millionen Euro stieg dieser gar ein weiteres Mal an, nachdem im vergangenen Jahr ein Verlust von 10,7 Millionen Euro zu Buche stand. Derweil bestätigt der E-Commerce-Händler seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Am Ende des Jahres solle der Umsatz die obere Hälfte der Umsatzspanne von 1,6 bis 1,7 Milliarden Euro erreichen. Dies würde einem Umsatzanstieg von 40 bis 50 Prozent entsprechen. "Der erfolgreiche Börsengang im Juni hat unseren Bekanntheitsgrad als auch unsere Finanzkraft weiter erhöht - jetzt können wir unsere Mission, den Offline-Einkaufsbummel zu digitalisieren, mit voller Kraft vorantreiben.", so Gründer und CEO Tarek Müller. Im Juni wagte der Mode-Onlinehändler den Gang an die Börse und war mit 4 Milliarden Euro bewertet worden.





