Hannover (www.anleihencheck.de) - Während andere Primärmarktaktivitäten bereits eingestellt wurden, verzeichnen wir noch eine übersichtliche Liste an Neuemissionen im Segment für Supranationals, Sub-Sovereigns und Agencies, so die Analysten der Nord LB.Den Auftakt habe Rheinland-Pfalz (ISIN DE000RLP1320/ WKN RLP132) gemacht, derzeit heftig gebeutelt von der Flutkatastrophe: EUR 500 Mio. seien für drei Jahre zu ms -8bp gekommen. Nähere Details zum Deal oder zum Buch habe es keine gegeben. Kurz darauf sei es zur Mandatierung der UNEDIC (ISIN FR0014004QY2) gekommen. Die Franzosen hätten sich für einen zehnjährigen Social Bond entschieden. Dieser habe am Ende EUR 2 Mrd. umfasst und sei 11 Basispunkte über der französischen Referenzanleihe (FRTR 0% 11/25/31) gekommen. Die Guidance habe bei OAT +13bp area gelegen. Die Bücher seien bis auf über EUR 5 Mrd. angewachsen. ...

