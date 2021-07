Die Neuauflage des 2017 gestarteten Bundesförderprogramms Ladeinfrastruktur wird konkret. Nach der Genehmigung durch die EU-Kommission Ende Juni wurde die Förderrichtlinie "Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland" nun im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist damit in Kraft getreten. Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln des BMVI in Höhe von 500 Millionen ...

