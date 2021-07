Die Aktie von BioNTech hat zuletzt sämtliche Widerstände geknackt. Auch auf US-Dollar-Basis gelang nun ein neues Allzeithoch. Am Ende ging das Papier mit einem Plus von 5,9 Prozent aus dem US-Handel am Mittwoch. Bei 261,77 Dollar wurde eine neue Rekordmarke erzielt. Auf Euro-Basis liegt der neue Rekordwert bei 224,90 Euro.Neben dem allgemein starken Marktumfeld profiterte die Aktie zuletzt auch vom Deal mit Kite (DER AKTIONÄR berichtete: "Top-Deal: BioNTech verstärkt sich bei Krebstherapien - Zukauf ...

