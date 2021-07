Die Carnival-Aktie arbeitet weiter an einer technischen Gegenbewegung. Den zweiten Tag in Folge steigt der Kurs um knapp zehn Prozent, nachdem er zuvor erneut massiv eingebrochen war. Mit dem Anstieg am Mittwoch nähert sich der Kreuzfahrtschiffbetreiber wieder der wichtigen 200-Tage-Linie. Risikobereite Trader setzen auf den Ausbruch mit einem Faktor-Zertifikat.

Den vollständigen Artikel lesen ...