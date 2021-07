Wien, 22. Juli 2021 - Ab sofort können Berater in Österreich alle an Moventum gerichteten Anträge auch mit der Handysignatur unterzeichnen. "Damit wird der Prozess für Berater wie Anleger vereinfacht, beschleunigt und vollkommen papierlos", sagt Andreas Pal, Geschäftsleiter von Moventum Österreich. Die Handysignatur ist ein in Österreich sehr etablierter Prozess, der großes Vertrauen genießt. "Wir arbeiten in vielen Märkten noch daran, den Papierkram für Berater wie für ihre Kunden so gering wie möglich zu halten", sagt Pal. "Noch im Laufe ...

