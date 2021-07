München (ots) -Nach acht Jahren ohne Regierungsbeteiligung ist das Ziel klar gesteckt: Die FDP will mitregieren. Ihren Wahlkampf richten die Liberalen erneut ganz auf ihren Kopf Christian Lindner aus. Mit ihm stehen wieder einmal die klassisch-liberalen Wirtschaftsthemen im Vordergrund. Aber auch beim Klimaschutz und bei sozialpolitischen Themen wollen sich die Liberalen profilieren.Nach der vergangenen Bundestagswahl ließ die FDP die Koalitionsverhandlungen platzen. Und auch dass in Thüringen Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten gewählt wurde, steckt den Liberalen noch immer in den Knochen. Wie sieht Christian Lindner die FDP für die Wahl im September aufgestellt? Welche Koalitionen streben die Liberalen an?Matthias Deiß, stellvertretender Studioleiter im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt den FDP-Vorsitzenden am Sonntag, 25. Juli 2021, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:05 Uhr ausstrahlt.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Redaktion: Frank JahnIm Online-Format "Frag selbst!" ab circa 16:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Christian Lindner im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Facebook, Twitter (fragselbst) und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" sowie auf tagesschau.de und tagesschau24.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags um 18:05 Uhr im Ersten:1. August 2021: Dietmar Bartsch (DIE LINKE)8. August 2021: Tino Chrupalla (AfD)15. August 2021: Olaf Scholz (SPD)22. August 2021: Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/Die Grünen)29. August.2021: Markus Söder (CSU)Die ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sind eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und werden im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100, E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4975341