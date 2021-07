DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "Mutares-Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 6,00% p.a.)" (Update) - Mutares-Anleihe mit variabler Verzinsung wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingestuft

Düsseldorf (pta013/22.07.2021/11:00) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA mit variabler Verzinsung (WKN A254QY) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Die Mutares SE & Co. KGaA (Mutares-Gruppe) mit Sitz in München wurde im Jahr 2008 gegründet und ist ein auf spezielle Situationen fokussierter, international tätiger Private-Equity-Investor1. Mit ihren Transaktionsteams an mittlerweile acht europäischen Standorten konzentriert sich die Gruppe auf die Übernahme von Unternehmensteilen großer Konzerne (Carve-outs) sowie mittelständischer Unternehmen in Umbruchsituationen2. Im Rahmen eines aktiven Turnaround-Prozesses der in der Regel ertragsschwachen Unternehmen sollen Entwicklungspotentiale gehoben und ein stabiler und profitabler Wachstumskurs eingeschlagen werden1. Hierzu entsendet Mutares ihr eigenes operatives Team und entwickelt gemeinsam mit dem Management der Beteiligung ein umfangreiches Verbesserungsprogramm entlang der gesamten Wertschöpfungskette und begleitet die Umsetzung2. Im weiteren Verlauf werden, soweit es wirtschaftlich sinnvoll erscheint, flankierend strategische Zukäufe im nahen Branchenumfeld dieser Unternehmen getätigt (sog. "add-on Akquisitionen"), die die Beteiligungen zukünftig wertvoller machen und nach einer Phase der Stabilisierung attraktiv für einen möglichen Verkauf erscheinen lassen2.

Zum 31.03.2021 hält Mutares 24 Beteiligungen aus den drei Segmenten Automotive & Mobility (Umsatzanteil 2020 38%), Engineering & Technology (34%) sowie Goods & Services (28%)3. Um den jeweiligen Entwicklungsstand der Beteiligungen besser einordnen bzw. überwachen zu können, unterscheidet Mutares nach drei Kategorien, die Neuausrichtung ("Realignment"), die Phase der Optimierung ("Optimization") und die Realisierung des vollständigen Wertpotentials ("Harvesting")2.

2020 Jahr Umsatz- und Ergebnisanstieg durch Neuerwerbe

Insgesamt erzielte die Mutares-Gruppe 2020 einen Konzernumsatz (IAS/IFRS) in Höhe von 1.583,9 Mio. Euro (Umsatz 2019: 1.015,9 Mio. Euro). Der trotz der Covid-19 Pandemie hohe Umsatzanstieg war in erster Linie den verstärkten M& A-Aktivitäten der Gruppe geschuldet2. Dabei erzielte der Bereich "Automotive & Mobility" einen Umsatz von 602,4 Mio. Euro2. Hier sind Unternehmen wie STS Group AG (Mehrheitsbeteiligung von 73,3% durch Mutares), ein Spezialist für KFZ-Außenverkleidungen mit dem Ziel der Gewichtsreduzierung und die im Jahre 2020 neue erworbene SFC Solutions Group, ein Lieferant für Thermomanagement-Lösungen für die Automobilindustrie, zu nennen2. Für die STS Group gilt zu erwähnen, dass Mutares diese Beteiligung im ersten Halbjahr 2021 an die Adler Pelzer Group veräußerte und hiermit seit der Übernahme im Jahr 2013 einen ROIC (Return on Invested Capital) mit dem Faktor neun erzielen konnte.4

Im Segment "Engineering & Technology" wurde 2020 ein Umsatz in Höhe von 534,7 Mio. Euro erzielt2. Die prominentesten Beteiligungen in diesem Segment sind die Balcke Dürr und die Donges Gruppe, die bereits der fortgeschrittenen Unternehmensentwicklungs-Kategorie "Optimization" bzw. "Harvesting" zugeordnet werden2. Das jüngste Segment "Goods & Services" steuerte insgesamt 446,7 Mio. Euro bei und konnte den Umsatz im Vergleich zu Vorjahr (83,5 Mio. Euro) durch die Neuakquisitionen in den Geschäftsjahren 2019 (TréfilUnion, keeeper Group und BEXity) und 2020 (keeeper Tableware, Nexive, SABO und Terranor) deutlich steigern2. Insgesamt konnte Mutares 2020 elf Akquisitionen erfolgreich zum Abschluss bringen2.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2020 des Gesamtkonzerns konnte mit 142,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (79,2 Mio. Euro) deutlich gesteigert werden. Dieses Ergebnis ist jedoch im Wesentlichen transaktionsbedingter Erträge ("Bargain Purchases") sowie Entkonsolidierungseffekte geschuldet, welche mit 207,8 Mio. Euro das EBITDA positiv gestalteten2. Das Konzernergebnis konnte mit 19,7 Mio. Euro nach 16,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode ebenfalls gesteigert werden2.

Der operative Cashflow ist bedingt durch das Geschäftsmodell von Mutares traditionell negativ2 5. Grund hierfür sind die zahlungsunwirksamen Erträge aus "Bargain Purchases" und regelmäßigen Entkonsolidierungen2 5. Umgekehrt ist der Cashflow aus der Investitionstätigkeit regelmäßig positiv, so dass der Free Cashflow auf lange Sicht einem positiven Trend folgt2 5.

2021 weitere Zukäufe geplant und bereits realisiert

Im aktuellen Geschäftsjahr konnte die Mutares Gruppe ihre Akquisitionsstrategie erfolgreich fortsetzen6. So wurden im Jahr 2021 bereits acht weitere Unternehmen dem Mutares Portfolio hinzugefügt6. Auf der Gegenseite konnten fünf Verkäufe aus dem Portfolio heraus getätigt und erneut der Nachweis erbracht werden, ein Turnaround-Programm erfolgreich abschließen zu können 2 4 7. Mit den bereits in den Jahren 2020 und 2021 angekündigten und zum Teil durchgeführten Akquisitionen erwartet Mutares für das Geschäftsjahr 2021 einen Konzernumsatz von über 2,0 Mrd. Euro2. Allein der Kauf von Lapeyre von Saint-Gobain mit einem Jahresumsatz von über 600 Mio. Euro wird den Umsatz signifikant steigen lassen2.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug | rating*

Der Nachhaltigkeitsbeitrag von der Mutares SE & Co.KGaA wird als positiv eingeschätzt8. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die von der KFM Deutsche Mittelstand AG definierten Ausschlusskriterien8. Der von den Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens erzielte Umsatzanteil mit Produkten/Dienstleistungen mit positiver Nachhaltigkeitswirkung wird auf 10-20 Prozent geschätzt8. Im Unternehmen existieren Ansätze für die Berücksichtigung von ESG-Aspekten, es fehlt jedoch an einer systematischen Umsetzung8.

Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 6,00% p.a.) und Laufzeit bis 2024

Die im Januar 2020 platzierte Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA verfügt über einen variablen Zinssatz (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte, Euribor floor at 0%; Zinstermin vierteljährlich am 14.02., 14.05., 14.08. und 14.11.) und hat eine Laufzeit vom 14.02.2020 bis 14.02.20249. Im Rahmen der Emission wurden 50 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert9. Am 12.02.2021 konnte die Anleihe erfolgreich auf ihr maximales Emissionsvolumen von 80 Mio. Euro aufgestockt werden, zuvor gelang es bereits eine Aufstockung um 20 Mio. Euro auf ein zwischenzeitliches Emissionsvolumen von 70 Mio. Euro am Markt zu platzieren10. In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 14.02.2023 zu 100,90% und ab dem 14.08.2023 zu 100,25% des Nennwertes vorgesehen; eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit seitens der Anleihegläubiger ist im Falle eines Kontrollwechsels zu 101% möglich9. Die Emittentin verpflichtet sich in den Anleihebedingungen unter bestimmten Voraussetzungen u.a. zur Einhaltung einer Mindestliquidität von 10 Mio. Euro sowie zu einem Nettoverschuldungsgrad von unter 20%9. Die Anleihegläubiger sind durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Beteiligungs-Unternehmen abgesichert9. Die Anleihe ist nach norwegischem Recht begeben und im Open Market der Börse Frankfurt, sowie an der Börse Oslo (Nordic ABM) gelistet9.

Fazit: Durchschnittlich attraktive Bewertung mit positivem Ausblick

Zusammenfassend lautet unsere Einschätzung wie folgt: Das Geschäftsmodell der "Veredelung" von Beteiligungen unter starker Beteiligung eines eigenen Management-Teams und der durchlässigen Kategorisierung von der Neuausrichtung ("Realignment") bis zur vollständigen Neupositionierung ("Harvesting") der getätigten Investments ist gut durchdacht und wird erfolgreich und konsequent umgesetzt. Trotz der Covid-19 Pandemie war Mutares in der Lage Unternehmensbeteiligungen, die den Mutares-Zyklus durchlaufen hatten, mit Gewinn zu veräußern. Im Gegenzug wurden gesunkene Unternehmenswerte in der Covid-19 Pandemie genutzt, um weitere interessante Beteiligungen zu akquirieren. In Verbindung mit der Rendite von 4,36% p.a. (auf Kursbasis von 104,00% am 22.07.2021 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zur Endfälligkeit am 14.02.2024) bewerten wir die 6,00%-Mutares-Anleihe (WKN A2YN3Q) als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von möglichen 5 Sternen).

Über dieses KFM-Barometer

Analysten: Alexander Rütz, Unternehmensanalyst und Florian Springer, Wertpapieranalyst im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 21.07.2021, 18.10 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Konzernabschlusses 2020, des Berichts zum 1. Quartal 2021 und des TermSheet vom 03.02.2020 der Mutares SE & Co. KGaA. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt.

Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet.

