Eine günstige Bewertung ist keine Garantie für Kursgewinne, stellt aber grundsätzlich betrachtet dafür eine gute Ausgangsbasis dar. So betrachtet befinden sich Daimler, Porsche Schaeffler und Freenet in einer guten Position. Denn in den Aktienindizes DAX, MDAX, SDAX und TecDAX handelt dieses Quartett mit den niedrigsten KGVs. Für uns ist das der...

Den vollständigen Artikel lesen ...