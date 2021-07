DJ SENTIMENT/Stimmung normalisiert sich weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die zuvor überbordend gute Stimmung an den Aktienbörsen klingt ab. Marktteilnehmer sehen hier eine gute Grundlage, um bald wieder einen neuen Anlauf nach oben zu starten.

An der Wall Street schrumpfte das Lager der Bullen auf 30,6 Prozent, wie die aktuelle Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt. In der vergangenen Woche waren noch 36,2 Prozent der Marktteilnehmer optimistisch. Das Lager der Bären wuchs im Gegenzug auf 30,6 (Vorwoche: 26,8) Prozent. Damit nähern sich die Werte langsam wieder ihren langfristigen Mittelwerten an.

Für den deutschen Aktienmarkt stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg fest, dass eine DAX-Korrektur mancherorts willkommen gewesen sein könnte. Von ruhigen Urlaubsmärkten könne man seit der vergangenen Erhebung nicht sprechen. Denn der DAX habe zunächst ein neues Allzeithoch erreicht, um danach den größten Rücksetzer zu markieren, den das Börsenbarometer seit Januar diesen Jahres über sich ergehen lassen musste.

Die Korrektur sei mit einem Minus von zeitweise 4,8 Prozent gegenüber dem Allzeithoch stärker als gedacht ausgefallen. Darauf habe eine Erholung eingesetzt. Nun traue ein Teil der befragten institutionellen Investoren dem DAX eine weitergehende Erholung zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2021 05:11 ET (09:11 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.