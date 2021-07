Die ABOUT YOU Holding AG (ISIN: DE000A3CNK42), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute ihren ersten Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen veröffentlicht. Die Ergebnisse für das am 31. Mai 2021 beendete erste Quartal zeigen anhaltendes, stabiles Wachstum in allen Segmenten, unterstützt durch die Expansion in weitere europäische Märkte. Die Lockerung der COVID-19-bedingten Restriktionen in immer mehr Ländern führte im ersten Quartal zu einem Nettoumsatzanstieg um 65,5 % auf 422,1 Mio. € (GJ 20/21: 255,1 Mio. €). Dies unterstreicht erneut die Stärke von ABOUT ...

