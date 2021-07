Beeindruckende Zahlen liegen vor. Sie sind sogar atemberaubend. Sie sind ein Beweis von absoluter Stärke. In der Formel 1 sind von 2014 bis zum Jahr 2020 insgesamt 138 Rennen durchgeführt worden und dabei gingen 102 Siege an Mercedes. Die Siegquote beträgt demnach 73,91 Prozent. Lewis Hamilton holte sechs Fahrertitel und Nico Rosberg einen. Die Silberpfeile feierten dazu sieben Mal in Folge den Gewinn von dem Konstrukteurstitel. Diese beiden Gewinne waren eine hundertprozentige Ausbeute. Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...