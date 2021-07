Wer in Innsbruck eine Wohnung sucht, muss tief in die Tasche greifen. Die Tiroler Landeshauptstadt ist der mit Abstand teuerste Bezirk Österreichs, im Median beträgt die Gesamtmiete hier 18,80 Euro pro Quadratmeter, wie aus einer Auswertung des Immobilienportals immowelt.at von heute, Donnerstag hervorgeht. Anders ist es im Osten Österreichs, hier zahlt man in manchen Bezirken nur rund ein Drittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...