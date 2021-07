DALLAS/TEXAS (IT-Times) - Der hoch verschuldete US-Telekommunikationsnetzbetreiber AT&T Inc. ist weiter auf Verschlankungskur und stößt nun auch sein Sattelliten-TV Geschäft in Lateinamerika ab. AT&T Inc. (NYSE: T) und die Grupo Werthein haben gestern Abend bekannt gegeben, dass die Grupo Werthein eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...