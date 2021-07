München (ots) - "Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 24. Juli 2021, um 23:35 Uhr Christian Rommert aus Bochum. Sein Thema: "Die große Hilfe"Menschen packen an. Selbst verfeindete Nachbarn helfen sich gegenseitig. Deutschland spendet. Gleichzeitig beginnen viele zu fragen: wer war schuld an der Katastrophe? Das Wetter? Der Klimawandel? Wir selbst? Waren fehlende Vorwarnungen schuld? Die Suche nach einem Sündenbock führt in die falsche Richtung meint Pastor Christian Rommert aus Bochum in seinem aktuellen "Wort zum Sonntag". Er warnt davor zu glauben, mit der Beantwortung der Schuldfrage sei alles wieder gut.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: Markus Schall (WDR)"Leben ohne Erinnerung - Ein Unfall und seine Folgen" in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 25. Juli 2021, um 17:30 Uhr2015 erleidet der damals 31-jährige Daniel aus Bremen bei einem Autounfall ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Sein Hippocampus - zuständig für Lang- und Kurzzeitgedächtnis - wird nachhaltig geschädigt. Sein Gehirn kann keine neuen Informationen speichern. Daniel muss sich in einem Leben ohne Erinnerungen zurechtfinden.Der Dokumentarfilm hat Daniel zwei Jahre lang in seinem Alltag beobachtet, zu Therapien, Vorträgen und Ehrenämtern begleitet. Entstanden ist das Porträt eines Mannes, der mit viel Lebensmut seine oft ausweglos erscheinende Situation meistert.Als Daniel damals nach seinem Unfall aus dem künstlichen Koma erwacht, ist er orientierungslos und motorisch eingeschränkt. Nach monatelangen Behandlungen in verschiedenen Rehabilitationszentren kann er wieder gehen und sprechen. Er erkennt seine Familie und Freunde und stückweise kehren Erinnerungen an sein altes Leben zurück. Doch er weiß nicht, was gestern war. Seit dem Unfall kann sein Gehirn neue Informationen selten länger als 24 Stunden abspeichern - eine "Anterograde Amnesie" bleibt zurück. Sein neues Leben beginnt also immer wieder aufs Neue. Gedächtnislücken machen auch profanste Dinge zur Bewährungsprobe. Eine ganz besondere Herausforderung stellt sich, als Daniel eine Beziehung eingeht und eine Familie gründet.Daniels Schicksal weist über seine Person hinaus. Der Dokumentarfilm von Nadine Niemann und Mechtild Lehning zeigt ein ungewöhnliches Schicksal, das schon im Alltag große Fragen des Lebens aufwirft. Was bedeuten Erinnerungen für unser Leben? Welche Funktion haben geteilte Erfahrungen im Zusammenleben? Wodurch entsteht Vertrautheit? Und wie wichtig ist sie für die Liebe? Und schließlich: Was kann man von Daniel lernen?Redaktion: Thomas von Bötticher, Christine Gorny-Hansen (Radio Bremen)Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbarIm Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deFotos unter: www-ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4975462