Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Für den ITRAXX Senior Financials ging es gestern abwärts, nachdem an den Vortagen teils deutliche Aufschläge zu verbuchen waren, so die Analysten der Helaba.Mit der Beruhigung am Aktienmarkt seien die Risiken etwas geringer gewichtet worden. Von einem grundsätzlichen Stimmungswechsel sollte aber noch nicht ausgegangen werden. Während es auf dem Primärmarkt weiterhin sehr ruhig zugehe, würden die Quartalsberichte der Banken in den Fokus rücken. Die Julius-Bär-Gruppe habe den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 23% auf 606 Millionen Franken steigern können. ...

