DJ Visa übernimmt Zahlungsdienstleister Currencycloud für 700 Mio Pfund

Von Adam Clark

NEW YORK (Dow Jones)--Visa kauft für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zu. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es Currencycloud, einen Anbieter von Technologie für grenzübergreifende Zahlungen mit Sitz in London. Dieser wird in dem Deal mit 700 Millionen Pfund bewertet.

"Mit der Akquisition von Currencycloud können wir unsere Kunden und Partner dabei unterstützen, die Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu reduzieren", sagte Colleen Ostrowski, Global Treasurer bei Visa. Der US-Konzern hat im vergangenen Jahr an einer Finanzierungsrunde für das Unternehmen im Volumen von 80 Millionen US-Dollar teilgenommen. Currencycloud wird den Sitz in London und das aktuelle Management behalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2021 05:56 ET (09:56 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.